Сенаторы оценили идею провести амнистию кредитов до ₽3 млн

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Члены Совета Федерации в разговоре с РБК оценили идею провести амнистию кредитов в пределах 3 млн руб. из-за пандемии. С данной инициативой ранее обратилась в Госдуму партия «Коммунисты России».

«Ситуация действительно очень непростая, и сейчас идет поиск дополнительных шагов по поддержке населения, особенно речь должна идти о поддержке наиболее пострадавших и уязвимых категорий», — считает заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов.

По его словам, в этом направлении правительством России предпринято много шагов по поддержке малого и среднего бизнеса, а также семей с детьми.

«Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения. Но здесь надо знакомиться с деталями инициативы, она нуждается в проработке. Важно, чтобы меры поддержки были не только социально ориентированы, но и экономически обоснованы, просчитано влияние таких инициатив на финансовую ситуацию, состояние банковской системы», — сказал Долгов.