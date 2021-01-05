МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве 5 января

Неблагоприятные погодные условия в виде тумана и гололеда прогнозируются в Москве во вторник, 5 января. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, до 10:00 вторника в столице прогнозируются туман с видимостью 200-700 метров и слабый гололед.

В связи с непогодой спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также им посоветовали избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Кроме того, спасатели призвали пешеходов быть внимательными и осторожными при движении по края проезжей части, а также посоветовали им обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил , что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается аномально холодная погода.