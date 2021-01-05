Участница конкурса «Мисс Мексика» умерла при неизвестных обстоятельствах

Участница конкурса красоты «Мисс Мексика», мексиканская модель Химена Ита погибла при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает The Sun.

Тело 21-летней девушки было обнаружено в ее доме 1 января. По предварительным данным, модель покончила с собой, заявил представитель мексиканской полиции Марио Гарсия. В числе других возможных причин смерти называется передозировка наркотиками, отмечает издание. Также не исключается вариант, что девушка могла быть убита.

Отмечается, что девушка работала фельдшером и училась на медсестру в городе Агуаскальентес в одноименном штате. Кроме прочего, девушка была обладательницей титула «Мисс Агуаскальентес-2019». Она планировала принять участие в конкурсе «Мисс Мексика 2021», который состоится 13 марта. Властям предстоит расследуют все обстоятельства случившегося.

Как отмечает мексиканское издание El Universal, накануне состоялось прощание с погибшей. На прощании с моделью присутствовали студенты-медики, с которыми на одном курсе училась модель, а также ее друзья и близкие.

В мае 2019 года в одном из отелей Мексики нашли мертвой обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу. Отмечалось, что женщина могла покончить жизнь самоубийством.