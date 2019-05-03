В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико. Об этом сообщает издание El Universal.

По информации прокуратуры, 31-летнюю женщину обнаружили в ванной комнате отеля повешенной. Предварительно известно, что женщина могла покончить жизнь самоубийством.

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Отмечается, что модель приехала в Мехико 23 апреля, где ее встретил знакомый, чтобы провести собеседование. По данному факту проводится расследование.