Власти США посоветовали не снижать дозу вакцины от COVID-19

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) рекомендовало специалистам в ходе вакцинации не снижать дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте медицинского регулятора.

Отмечается, что дозу не следует снижать, даже несмотря на то такой шаг может дать организму иммунитет от вируса и одновременно позволить привиться большему количеству людей.

«До тех пор, пока производители вакцин не имеют данных и научных подтверждений изменений, мы продолжаем настоятельно рекомендовать работникам здравоохранения следовать расписанию доз, которое одобрило FDA для каждой из вакцин от COVID-19», — поясняется в заявлении регулятора.

При этом специалисты сочли преждевременными предположения об изменениях в дозах вакцин.

«Мы следим за обсуждениями и новостями об уменьшении количества доз, увеличении промежутка времени между дозами, изменении дозы (половинной дозы) или смешивании и подборе вакцин, чтобы иммунизировать больше людей против COVID-19. Все это разумные вопросы, которые следует рассмотреть и оценить в клинических испытаниях. Однако в настоящее время предлагать изменения разрешенных FDA дозировок или графиков этих вакцин преждевременно и не основано на имеющихся доказательствах», — отметили в FDA.

В организации отметили, что вакцины, применяемые от коронавируса в США, «продемонстрировали замечательную эффективность около 95% в предотвращении инфекции COVID-19 у взрослых.

«Поскольку реципиенты первого раунда вакцины получают право на получение второй дозы, мы хотим напомнить общественности о важности вакцинации против COVID-19 в соответствии с тем, как они были санкционированы FDA, для безопасного получения уровня защиты», — добавляется а заявлении.

Регулятор напомнил о необходимости проводить прививку с интервалом в несколько дней. Так, перерыв после первой и второй дозой прививки совместной вакциной Pfizer и BioNTech составляет 21 день. Для вакцины Moderna COVID-19 интервал составляет 28 дней.

В середине декабря одобрение FDA на использование препарата BNT162b2 получили американская Pfizer и немецкая BioNTech. По данным компаний, эффективность препарата достигает 95%.

Впоследствии в США одобрили применение вакцины от Moderna. Данный препарат стал вторым разрешенным в США к применению в экстренных случаях для пациентов старше 18 лет. По данным производителя, вакцина эффективна на 94%.