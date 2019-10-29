Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 19:03 Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент Политика, 18:57 Фадеев ответил на публикации СМИ о сердечном приступе Общество, 18:57 Теннисист Хачанов проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Спорт, 18:55 Титов предложил брать залог с приезжающих работать в Россию вьетнамцев Бизнес, 18:54 Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией Политика, 18:46 Какая проблема цифровых денег мешает их широкому распространению Крипто, 18:44 СК начал проверку после видео с топчущимися по девочке детсадовцами Общество, 18:39 Суд объяснил удовлетворение иска Дерипаски к трем западным СМИ Общество, 18:34 Видеостриминг по-русски: сервисы, которые производят собственный контент Партнерский материал, 18:34 Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск Политика, 18:27 Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке Общество, 18:24 «Роснефть» и Pertamina выбрали проектировщика завода в Индонезии Экономика, 18:18
Общество ,  
0 
Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке

Телеведущий Иван Ургант сообщил РБК, что обеспокоен словами стенд-ап комика и блогера Данилы Поперечного об удалении его шутки из эфира программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Не могу понять, что двигало Даней, но для нас это колоссальный сигнал. Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Каким-то образом ее разрешить и расставить все точки над «Э» мы сможем в сегодняшнем эфире передачи «Вечерний Ургант», — сообщил Ургант.

До этого Поперечный опубликовал на своей странице в Twitter пост с моментом, который не вошел в программу.

По его словам, он самом начале шоу пошутил о том, почему приходит на «Вечернего Урганта». Он объяснил это любовью к программе и тем, что когда региональные сотрудники отдела «Э» (Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. — РБК) видят его на «Первом канале», то думают, что тот «согласован» и затем не мешают проводить ему туры. В конце блогер добавил, что не удивлен, что эпизод вырезали.

Позже Поперечный объяснил зрителям, почему его шуточную фразу вырезали из эфира программы «Вечерний Ургант» на "Первом канале". Об этом он рассказал в сторис в своем Instagram-аккаунте. «Ребят, я не возмущен, всегда все вырезают, потому что эфир не резиновый», — сказал он. По его словам, из итоговой версии программы также вырезали кусок, где он матерился.

Блогер назвал это нормальным и пояснил, что не хотел обвинять канал в цензуре. «Единственное, почему я написал, — просто хотел, чтобы вы знали, какой кусочек не вошел», — добавил Поперечный.

Теги: «Вечерний Ургант», комик, блогер, эфир, «Первый канал», новости РБК
Материалы по теме
Масляков отреагировал на слова стендап-комика о взносах для участия в КВН
Общество
В Лос-Анджелесе умер стендап-комик Броди Стивенс
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter