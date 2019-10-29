Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке

Телеведущий Иван Ургант сообщил РБК, что обеспокоен словами стенд-ап комика и блогера Данилы Поперечного об удалении его шутки из эфира программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Не могу понять, что двигало Даней, но для нас это колоссальный сигнал. Я очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Каким-то образом ее разрешить и расставить все точки над «Э» мы сможем в сегодняшнем эфире передачи «Вечерний Ургант», — сообщил Ургант.

До этого Поперечный опубликовал на своей странице в Twitter пост с моментом, который не вошел в программу.

По его словам, он самом начале шоу пошутил о том, почему приходит на «Вечернего Урганта». Он объяснил это любовью к программе и тем, что когда региональные сотрудники отдела «Э» (Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. — РБК) видят его на «Первом канале», то думают, что тот «согласован» и затем не мешают проводить ему туры. В конце блогер добавил, что не удивлен, что эпизод вырезали.

Позже Поперечный объяснил зрителям, почему его шуточную фразу вырезали из эфира программы «Вечерний Ургант» на "Первом канале". Об этом он рассказал в сторис в своем Instagram-аккаунте. «Ребят, я не возмущен, всегда все вырезают, потому что эфир не резиновый», — сказал он. По его словам, из итоговой версии программы также вырезали кусок, где он матерился.