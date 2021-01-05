Умерла звезда фильмов ужасов Барбара Шелли

Британская актриса Барбара Шелли умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на заявление агента актрисы Томаса Боуингтона.

Отмечается, что актриса умерла после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, актриса заразилась коронавирусом одной из больниц, куда она пришла на обследование. В преддверии Рождества женщину поместили в больницу на лечение на две недели.

«Скорее всего, COVID-19 укажут в качестве причины в свидетельстве о смерти», — добавил Боуингтон.