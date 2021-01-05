Мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщают ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 января в 21:00 в подъезде дома на улице Васильцовский стан. Находясь в неадекватном состоянии, мужчина произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на ружье. В результате инцидента никто не пострадал.

Впоследствии мужчина был задержан, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

3 января на востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой с участием 35 человек. По предварительным данным, стрельба велась из охолощенного оружия. Сведений о пострадавших не поступало.