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СМИ сообщили о гибели в Перми экс-главы колонии «Белый лебедь»

ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника произошло в Перми. В результате пассажир иномарки пострадал, а водитель внедорожника покончил с собой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 у строения 20 по улице Панфилова, по предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате пассажир легкового автомобиля получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

После аварии водитель покончил жизнь самоубийством.

Проводится проверка.

Как сообщают источников ТАСС в силовых структурах и источника «РИА Новости», погибший — бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в Пермском крае Ашот Саркисян.

В штабе колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» произошел пожар
Общество
<p>Здание колонии особого режима &laquo;Белый лебедь&raquo;</p>

Мужская колония «Белый лебедь» была основана 1938 году в городе Соликамск. С 1999 года в колонии содержатся осужденные на пожизненное заключение.

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