СМИ сообщили о гибели в Перми экс-главы колонии «Белый лебедь»

ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника произошло в Перми. В результате пассажир иномарки пострадал, а водитель внедорожника покончил с собой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 у строения 20 по улице Панфилова, по предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате пассажир легкового автомобиля получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

После аварии водитель покончил жизнь самоубийством.

Проводится проверка.

Как сообщают источников ТАСС в силовых структурах и источника «РИА Новости», погибший — бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» в Пермском крае Ашот Саркисян.