СМИ сообщили о переносе на 5 января встречи стран-участниц сделки ОПЕК+

Страны-участницы сделки ОПЕК+ в понедельник, 4 января, не смогли достичь консенсуса по уровню добычи в феврале, в связи с чем встречу было решено перенести на вторник, 5 января. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в делегациях альянса.

По словам собеседников агентства ТАСС, соответствующее решение было принято после получасового перерыва в заседании.

«Перенесли на завтра. Встреча назначена на 15:30 по Вене», — сказал один из источников ТАСС. По словам собеседника агентства, начало заседания запланировано на 17:30 мск.

О том, что участники сделки намерены провести встречу во вторник, 5 января, также сообщает Reuters со ссылкой на источники.

4 января министры ОПЕК+ обсуждали целесообразность повышения добычи нефти в феврале, однако они ни смогли договориться. Россия и Казахстан настаивают на необходимости восстанавливать добычу еще на 0,5 млн баррелей в сутки, тогда как другие участники альянса считают необходимым сохранить в феврале нынешний уровень сокращения добычи (7,2 млн баррелей в сутки).