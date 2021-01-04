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СМИ сообщили о переносе на 5 января встречи стран-участниц сделки ОПЕК+

Страны-участницы сделки ОПЕК+ в понедельник, 4 января, не смогли достичь консенсуса по уровню добычи в феврале, в связи с чем встречу было решено перенести на вторник, 5 января. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в делегациях альянса.

По словам собеседников агентства ТАСС, соответствующее решение было принято после получасового перерыва в заседании.

«Перенесли на завтра. Встреча назначена на 15:30 по Вене», — сказал один из источников ТАСС. По словам собеседника агентства, начало заседания запланировано на 17:30 мск.

О том, что участники сделки намерены провести встречу во вторник, 5 января, также сообщает Reuters со ссылкой на источники.

4 января министры ОПЕК+ обсуждали целесообразность повышения добычи нефти в феврале, однако они ни смогли договориться. Россия и Казахстан настаивают на необходимости восстанавливать добычу еще на 0,5 млн баррелей в сутки, тогда как другие участники альянса считают необходимым сохранить в феврале нынешний уровень сокращения добычи (7,2 млн баррелей в сутки).

3 декабря на встрече министры стан альянса договорились постепенно наращивать добычу нефти с 1 января 2021 года. Механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки в месяц. Всего страны альянса намерены восстановить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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