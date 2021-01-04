Дерматолог дал советы по ношению маски зимой

Ношение маски в мороз вредно для кожи, так как происходит эффект «парника», когда появляется конденсат из-за разницы температур дыхания и воздуха. Об этом заявил заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог Николай Арсентьев, передает «РИА Новости».

Однако в условиях пандемии отказаться от масок нельзя, добавил врач. В связи с этим он посоветовал уделять большее внимание коже.

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — сказал Арсентьев.

По его словам, перед тем как надеть маску, можно нанести легкий крем, подобранный под тип кожи. При появлении проблем самостоятельно покупать в аптеках кремы или лосьоны не стоит — лучше проконсультироваться с дерматологом, посоветовал Арсентьев. Только врач может определить причины проблем с кожей и подобрать нужные средства ухода, отметил он.