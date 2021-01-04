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Дерматолог дал советы по ношению маски зимой

Ношение маски в мороз вредно для кожи, так как происходит эффект «парника», когда появляется конденсат из-за разницы температур дыхания и воздуха. Об этом заявил заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог Николай Арсентьев, передает «РИА Новости».

Однако в условиях пандемии отказаться от масок нельзя, добавил врач. В связи с этим он посоветовал уделять большее внимание коже.

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — сказал Арсентьев.

По его словам, перед тем как надеть маску, можно нанести легкий крем, подобранный под тип кожи. При появлении проблем самостоятельно покупать в аптеках кремы или лосьоны не стоит — лучше проконсультироваться с дерматологом, посоветовал Арсентьев. Только врач может определить причины проблем с кожей и подобрать нужные средства ухода, отметил он.

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Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

Опрошенные РБК дерматологи сообщили, что правильное ношение маски и ее своевременная замена не вредят коже. Врач-дерматовенеролог ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» Людмила Анохина посоветовала менять средство защиты не реже чем в 2–2,5 часа и избегать химически окрашенных масок. По ее словам, для ухода за кожей лучше использовать средства с более легкими текстурами, поскольку при ношении маски жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства дополнительно забьют поры.

Такого же мнения придерживается врач-дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова. Она также посоветовала не спускать маску на подбородок, а при необходимости просто снять ее. Так можно избежать еще большего давления, а также трения материала с волосяными фолликулами, которые могут привести к механическим акне.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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