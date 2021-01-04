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Правительство усовершенствует систему санэпидемнадзора

Фото: Александр Погожев / ТАСС
Фото: Александр Погожев / ТАСС

Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учетом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. «Дорожную карту» усовершенствований подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство намерено улучшить лабораторную и научную базу, развивать международное сотрудничество и кадровый потенциал.

Власти планируют организовать аналитический центр, который займется мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов. Параллельно будут тестироваться новые модели эпидемиологических рисков.

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Фото:Павел Головкин / AP

Санэпидемнадзор осуществляют Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и структурные подразделения министерств. Действующее положение о федеральном санитарно-эпидемиологическом надзоре было утверждено в 2013 году.

Роспотребнадзор правительство Михаил Мишустин
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