Правительство усовершенствует систему санэпидемнадзора

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Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учетом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. «Дорожную карту» усовершенствований подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство намерено улучшить лабораторную и научную базу, развивать международное сотрудничество и кадровый потенциал.

Власти планируют организовать аналитический центр, который займется мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов. Параллельно будут тестироваться новые модели эпидемиологических рисков.

Санэпидемнадзор осуществляют Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и структурные подразделения министерств. Действующее положение о федеральном санитарно-эпидемиологическом надзоре было утверждено в 2013 году.