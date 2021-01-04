В многоквартирном доме во Владимирской области произошел пожар

Фото: МЧС России

В трехэтажном доме в городе Собинка во Владимирской области произошел пожар в общей сложности на площади 1600 кв. м. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 5:48 утра (совпадает с мск) по адресу: улица Рабочий проезд, 7. Горели 100 кв. м на третьем этаже и 1500 кв. м в чердачном помещении. Из дома эвакуировали 24 человек, в том числе троих детей.

Всего при тушении пожара были задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

4 января также произошел пожар в частном доме в Красноярском крае недалеко от границы с Хакасией. Погибли три человека. Огонь охватил 54 кв. м. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.