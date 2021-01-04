В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь

В Ливане задержали более 30 человек, которые стреляли в воздух в новогоднюю ночь, сообщили в Facebook силы безопасности страны.

«В ночь празднования Нового года ряд жителей стреляли в воздух, терроризируя граждан, попирая закон и игнорируя предупреждения служб внутренней безопасности <...>. В рамках ведущейся работы по поиску причастных к этому лиц и в результате тщательного расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 34 человека», — говорится в сообщении.

Силы безопасности Ливана, вопреки обычным правилам, опубликовали имена задержанных. Там объяснили, что сделали это, поскольку стрельба угрожала безопасности людей, в то время как сами ее участники настаивали, что она была лишь способом самовыражения.

Стрельба в воздух обычна в некоторых районах Ливана на таких мероприятиях, как свадьбы, похороны, когда политические лидеры произносят речи и даже когда ученик сдает экзамены в средней школе, пишет ABC News.