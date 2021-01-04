В Роскачестве дали советы по защите от утечки личных данных

Половина всех украденных данных в первом квартале 2020 года — это логины и пароли, что связано с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, передает агентство «Прайм».

Чтобы минимизировать риск утечки данных, эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять сайтам с нелегальным контентом. Вместе с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство их «монетизации» в виде вируса, отметил он.

«Скачивайте приложения только в официальных магазинах — Google Play, App Store и Huawei AppGallery. При этом обращайте внимание на рейтинг и отзывы пользователей, так как даже официальные магазины могут пропустить вирусные программы», — рекомендовал эксперт.

По его словам, также нужно обращать внимания на разрешения, которые запрашивают устанавливаемые приложения. Если эти разрешения не отвечают смыслу их работы, лучше отклонить их, отметил Куканов.