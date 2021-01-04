Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
США решили не выводить авианосец с Ближнего Востока из-за «угроз» Ирана Политика, 06:16 В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь Общество, 05:49 В Роскачестве дали советы по защите от утечки личных данных Общество, 05:20 Дерматолог дал советы по ношению маски в мороз Общество, 04:47 В Техасе мужчина застрелил пастора в церкви Общество, 04:26 Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Общество, 03:54 Врачи дали рекомендации из-за выпадения волос после COVID-19 Общество, 03:00 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 85 млн Общество, 02:55 Пелоси в четвертый раз возглавила палату представителей США Политика, 02:21 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 01:43 Девять человек погибли при нападении на автобус в Сирии Общество, 01:37 WP узнала о призыве Трампа к властям Джорджии «найти» недостающие голоса Политика, 00:06 СМИ узнали об обнаружении «британского» штамма коронавируса в Греции Общество, 03 янв, 23:28 Власти ЮАР сообщили о переговорах с Россией по вакцине от COVID-19 Общество, 03 янв, 23:01
Общество ,  
0 

В Роскачестве дали советы по защите от утечки личных данных

Половина всех украденных данных в первом квартале 2020 года — это логины и пароли, что связано с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, передает агентство «Прайм».

Чтобы минимизировать риск утечки данных, эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять сайтам с нелегальным контентом. Вместе с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство их «монетизации» в виде вируса, отметил он.

«Скачивайте приложения только в официальных магазинах — Google Play, App Store и Huawei AppGallery. При этом обращайте внимание на рейтинг и отзывы пользователей, так как даже официальные магазины могут пропустить вирусные программы», — рекомендовал эксперт.

Эксперты назвали самые популярные среди телефонных мошенников регионы
Общество
Фото:John Locher / AP

По его словам, также нужно обращать внимания на разрешения, которые запрашивают устанавливаемые приложения. Если эти разрешения не отвечают смыслу их работы, лучше отклонить их, отметил Куканов.

За первое полугодие 2020 года мошенники украли у банковских клиентов с их карт и счетов 4 млрд руб. Из этой суммы банки смогли вернуть пострадавшим лишь 12,1% (около 485 млн руб.), а общий объем похищенных средств больше показателей аналогичного периода 2019 года на 39%.

Мошенники узнавали данные платежных карт, используя различные схемы. Среди них — телефонные звонки от ненастоящих сотрудников банка, а также рассылка поддельных писем от магазинов со скидками — при переходе по ссылке их них есть угроза заразить устройство вирусом, который даст доступ ко всей информации на нем. Кроме того, злоумышленники обещают интернет-пользователям некий выигрыш или социальные выплаты, но перед этим просят заплатить небольшую «комиссию» или осуществить «закрепительный платеж». В результате пользователь не получает никаких денег, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
утечка данных личные данные мошенники Роскачество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter