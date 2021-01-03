В Шереметьево из-за пьяного пассажира задержали самолет в Челябинск
В Москве в аэропорту Шереметьево задержали рейс в Челябинск из-за пассажира, который находился в самолете в состоянии опьянения. Об этом РБК сообщили в управление на транспорте по Центральному Федеральному округу МВД.
«От командира воздушного судна поступила информация, что на борт самолета Москва — Челябинск, находящегося на стоянке летного поля, требуется наряд полиции. Сотрудниками транспортной полиции установлен пассажир 1973 года рождения, который находился в состоянии опьянения», — сообщили в ведомстве.
Задержанного доставили в дежурную часть в аэропорту. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП России (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Как сообщает «Комсомольская правда», задержанный мужчина также отказывался надеть медицинскую маску.