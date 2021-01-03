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В Шереметьево из-за пьяного пассажира задержали самолет в Челябинск

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве в аэропорту Шереметьево задержали рейс в Челябинск из-за пассажира, который находился в самолете в состоянии опьянения. Об этом РБК сообщили в управление на транспорте по Центральному Федеральному округу МВД.

«От командира воздушного судна поступила информация, что на борт самолета Москва — Челябинск, находящегося на стоянке летного поля, требуется наряд полиции. Сотрудниками транспортной полиции установлен пассажир 1973 года рождения, который находился в состоянии опьянения», — сообщили в ведомстве.

Пассажира рейса из Екатеринбурга в Москву высадили за отказ надеть маску
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Фото:Milos Bicanski / Getty Images

Задержанного доставили в дежурную часть в аэропорту. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП России (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Как сообщает «Комсомольская правда», задержанный мужчина также отказывался надеть медицинскую маску.

Ранее, 27 декабря, за отказ надеть медицинскую маску сняли пассажира рейса Екатеринбург — Москва. В Уральской транспортной прокуратуре РБК сообщили, что из-за происшествия рейс был задержан на час.

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