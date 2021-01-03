В МЧС назвали причину появления пламени из-под плиты в центре Петербурга

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В Санкт-Петербурге около Гостиного двора из-под тротуарных плит, по предварительной версии в результате короткого замыкания, появилось пламя. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

«Предположительно произошло короткое замыкание в силовом кабеле с последующим выбросом пламени и нарушением целостности тротуарного покрытия на площади два квадратных метра», — сообщили в ведомстве. В также МЧС уточнили, что пострадавших в результате происшествия не было.

В пресс-службе администрации Центрального района Петербурга изданию подтвердили версию о коротком замыкании. «Оказалось, короткое замыкание. Дефект устранили, завтра проведут обследование», — сообщили в пресс-службе, добавив, что отключения электроэнергии на месте происшествия не было.