Роспотребнадзор начал изучать источники о новой смертельной «болезни X»

Роспотребнадзор приступил к изучению всех источников и публикаций, в которых говорится о возможном возникновении новой смертельной «болезни X» в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, заявил, в ДРК могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Ученый утверждает, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе страны были признаки геморрагической лихорадки. Позднее анализы показали, что в организме женщины нет следов каких-либо известных медицине заболеваний. В связи с чем Муембе-Тамфум предполагает, что она может быть нулевым пациентом нового, ранее не обнаруженного патогена, который он назвал «болезнь Х».

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