В Электротеатре назвали дату и место похорон актера Владимира Коренева

Владимир Коренев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Народного артиста России Владимира Коренева похоронят в Москве, на Введенском кладбище. Об этом РБК сообщили в Электротеатре Станиславский (Московский драматический театр имени К.С.Станиславского).

«Прощание с Владимиром Борисовичем Кореневым пройдет 5 января с 10 до 12 часов на основной сцене Электротеатра», — сообщили в пресс-службе. Похороны состоятся в этот же день в 14 часов на Введенском кладбище, сектор 1, добавили в театре.

Коренев умер 2 января на 81-м году жизни от коронавирусной инфекции. Его дочь Ирина Коренева сообщала РБК, что отец «находился в красной зоне».

Артист родился 20 июня 1940 года в Севастополе, в 1957-м поступил в ГИТиС. Помимо фильма «Человек-амфибия» Коренев снялся более чем в 50 кинокартинах. Среди его работ — роли в картинах «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Рудин», «Криминальный талант», «Дети Арбата». Последнюю роль на экране он сыграл в 2015 году в фильме «Орлова и Александров». С 1960-х годов артист служил в Электротеатре Станиславский.