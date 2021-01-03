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В Электротеатре назвали дату и место похорон актера Владимира Коренева

Владимир Коренев
Владимир Коренев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Народного артиста России Владимира Коренева похоронят в Москве, на Введенском кладбище. Об этом РБК сообщили в Электротеатре Станиславский (Московский драматический театр имени К.С.Станиславского).

«Прощание с Владимиром Борисовичем Кореневым пройдет 5 января с 10 до 12 часов на основной сцене Электротеатра», — сообщили в пресс-службе. Похороны состоятся в этот же день в 14 часов  на Введенском кладбище, сектор 1, добавили в театре.

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» умер от COVID-19
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Владимир Коренев

Коренев умер 2 января на 81-м году жизни от коронавирусной инфекции. Его дочь Ирина Коренева сообщала РБК, что отец «находился в красной зоне».

Артист родился 20 июня 1940 года в Севастополе, в 1957-м поступил в ГИТиС. Помимо фильма «Человек-амфибия» Коренев снялся более чем в 50 кинокартинах. Среди его работ — роли в картинах «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Рудин», «Криминальный талант», «Дети Арбата». Последнюю роль на экране он сыграл в 2015 году в фильме «Орлова и Александров». С 1960-х годов артист служил в Электротеатре Станиславский.

новости Введенское кладбище похороны
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