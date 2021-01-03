ВКС сообщили число выведенных на орбиту аппаратов в 2020 году

В 2020 году российские Воздушно-космические войска вывели на околоземную орбиту 21 российский космический аппарат. Об это заявили в Минобороны, сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, специалисты ВКС провели в ушедшем году 15 запусков с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. В ходе них на орбиту был выведен 21 российский космический аппарат.

Всего в орбитальной группировке России сейчас 160 различных космических аппаратов.

31 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал планы госкорпорации на 2021 год. По его словам, отрасль продолжит перевооружение на новую ракетно-космическую технику, также запланированы повторный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5».