Троих россиян и украинца освободили из плена в Ливии
Трое граждан России и гражданин Украины, которые ранее были похищены в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.
По словам Малькевича, людей похитили в Ливии несколько недель назад, сейчас самолет с ними вылетел в сторону России.
«Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой», — написал он.
10 декабря 2020 года в Россию вернулись освобожденные россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых с мая 2019 года удерживали в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы.