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Троих россиян и украинца освободили из плена в Ливии

Фото: Amru Salahuddien / Xinhua / Global Look Press
Фото: Amru Salahuddien / Xinhua / Global Look Press

Трое граждан России и гражданин Украины, которые ранее были похищены в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

По словам Малькевича, людей похитили в Ливии несколько недель назад, сейчас самолет с ними вылетел в сторону России.

«Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой», — написал он.

Задержанные в Ливии в 2019 году россияне вернулись в Россию
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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

10 декабря 2020 года в Россию вернулись освобожденные россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых с мая 2019 года удерживали в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы.

По данным Bloomberg, они обвинялись в пытке организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента страны. Москва отрицала все обвинения.

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