Троих россиян и украинца освободили из плена в Ливии

Фото: Amru Salahuddien / Xinhua / Global Look Press

Трое граждан России и гражданин Украины, которые ранее были похищены в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

По словам Малькевича, людей похитили в Ливии несколько недель назад, сейчас самолет с ними вылетел в сторону России.

«Вместе с российскими дипломатами мы включили все наши возможности и решили эту сложную, но крайне важную задачу — вернуть наших людей домой», — написал он.

10 декабря 2020 года в Россию вернулись освобожденные россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых с мая 2019 года удерживали в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы.