Умер бывший пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин

Ушел из жизни бывший пресс-секретарь нефтяной компании ЮКОС журналист Александр Шадрин. Об этом РБК сообщили его коллеги и друзья.

Шадрину было 50 лет. Свои соболезнования выразил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в Twitter. «Друзья сообщили — скончался Александр Шадрин — бывший пресс-секретарь ЮКОСа (потом Башнефти). Я его прекрасно помню. Хороший парень. Трагедия», — написал он.

Он окончил журфак МГУ им. Ломоносова, после чего устроился корреспондентом в «Коммерсант». В 1999 году его пригласили работать в ЮКОС, а спустя три года возглавил пресс-службу компании.

С 2006 по 2008 год он работал пресс-секретарем ТНК-ВР, в 2009 году стал вице-президентом по связям с общественностью ОАО «Стройтрансгаз». С 2011 года он перешел в «Башнефть», откуда уволился в 2016-м после ухода президента Александра Корсика.