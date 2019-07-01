Бывший пресс-секретарь ЮКОСа возглавил пресс-службу «Росгеологии»

Бывший пресс-секретарь ЮКОСа и «Башнефти» Александр Шадрин вышел на работу в «Росгеологии» в качестве директора по связям с общественностью. В компании недавно сменился и гендиректор — ее возглавил экс-глава ВЭБа Сергей Горьков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, возглавивший компанию в апреле, нашел нового руководителя направления PR. Им стал экс-глава пресс-службы ЮКОСа, ТНК-BP и «Башнефти» Александр Шадрин, рассказал РБК близкий к «Росгеологии» источник, и подтвердил сам Шадрин.

«Функция PR, которая ранее была сосредоточена в дочернем предприятии («РГ-Информ». — РБК), теперь выделена в холдинге в отдельное подразделение в прямом подчинении генеральному директору. К работе я уже приступил», — сказал РБК Шадрин. «Действительно, Александр Шадрин назначен директором по связям с общественностью. Он будет курировать деятельность «РГ-Информ». Его появление в компании усилит медийную и информационную составляющие работы холдинга», — говорится в сообщении пресс-службы «Росгеологии», поступившем в РБК.

Шадрин окончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. После окончания университета он работал корреспондентом газеты «Коммерсантъ», а в 1999 году был приглашен на работу в ЮКОС Михаила Ходорковского. В 2002 году возглавил пресс-службу этой компании, активы которой впоследствии перешли «Роснефти». С 2006 по 2008 год он работал пресс-секретарем ТНК-ВР (в 2013 году ее купила «Роснефть»), а в 2009 году — вице-президентом по связям с общественностью ОАО «Стройтрансгаз». В еще одну нефтяную компанию — «Башнефть» — он пришел в 2011 году, а в 2016 году уволился по соглашению сторон вслед за президентом Александром Корсиком, который ушел в отставку на следующий день после того, как контрольный пакет «Башнефти» купила «Роснефть».

Александр Шадрин. 2004 год (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

В апреле «Росгеологию» возглавил замминистра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков. Его предшественник Роман Панов уволился 21 марта. Свой уход он связал с «плановой ротацией кадров», но его увольнению предшествовал скандал в госхолдинге, связанный с его заместителем Русланом Горрингом. Горринга уволили за нарушение этического кодекса компании после появления в интернете видеозаписи со стримингового сервиса Twitch. На видео Горринг с использованием нецензурной лексики рассказывал о сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации и угрожал другим игрокам.