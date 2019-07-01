Бывший пресс-секретарь ЮКОСа возглавил пресс-службу «Росгеологии»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,13 -0,12 EUR Бирж. 71,53 -0,31 Brent 66,22 -0,69% USD Нал. 63,58 62,70 EUR Нал. 72,02 71,10 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1330 -0,0035 BTC/USD Бирж. 10 973,00 +228,00 IMOEX 2 803,30 +1,35% RTSI 1 398,96 +1,34% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Яндекс ₽2 884,41 (+18,68%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Яндекс ₽2 884,41 (+18,68%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 13:20
Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило элексир бессмертия РБК и Philips, 13:45 СМИ узнали о превышении Ираном лимита «ядерной сделки» по урану Политика, 13:40 «Вкусвилл» запустит новый формат магазинов Бизнес, 13:32 В Кремле заявили об отсутствии новостей по новому назначению Евкурова Политика, 13:29 20 лет группе «Тату»: почему о них до сих пор помнят Стиль, 13:28 «Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос» Общество, 13:27 Песков заявил о готовности Кремля разъяснить Катамадзе вопросы политики Политика, 13:20 Торговая сеть «Карусель» сменит гендиректора Бизнес, 13:16 Кремль ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским Политика, 13:15 Путешествия и развлечения: как спланировать досуг и получить привилегии Партнерский материал, 13:15 Бывший пресс-секретарь ЮКОСа возглавил пресс-службу «Росгеологии» Бизнес, 13:13 Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля Общество, 13:09 Как кредитору грамотно (и законно) давить на должника Pro, 13:01 Секретарь СНБО назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина Политика, 12:59
Бизнес ,  
0 
Бывший пресс-секретарь ЮКОСа возглавил пресс-службу «Росгеологии»
Бывший пресс-секретарь ЮКОСа и «Башнефти» Александр Шадрин вышел на работу в «Росгеологии» в качестве директора по связям с общественностью. В компании недавно сменился и гендиректор — ее возглавил экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков, возглавивший компанию в апреле, нашел нового руководителя направления PR. Им стал экс-глава пресс-службы ЮКОСа, ТНК-BP и «Башнефти» Александр Шадрин, рассказал РБК близкий к «Росгеологии» источник, и подтвердил сам Шадрин.

«Функция PR, которая ранее была сосредоточена в дочернем предприятии («РГ-Информ». — РБК), теперь выделена в холдинге в отдельное подразделение в прямом подчинении генеральному директору. К работе я уже приступил», — сказал РБК Шадрин. «Действительно, Александр Шадрин назначен директором по связям с общественностью. Он будет курировать деятельность «РГ-Информ». Его появление в компании усилит медийную и информационную составляющие работы холдинга», — говорится в сообщении пресс-службы «Росгеологии», поступившем в РБК.

Шадрин окончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. После окончания университета он работал корреспондентом газеты «Коммерсантъ», а в 1999 году был приглашен на работу в ЮКОС Михаила Ходорковского. В 2002 году возглавил пресс-службу этой компании, активы которой впоследствии перешли «Роснефти». С 2006 по 2008 год он работал пресс-секретарем ТНК-ВР (в 2013 году ее купила «Роснефть»), а в 2009 году — вице-президентом по связям с общественностью ОАО «Стройтрансгаз». В еще одну нефтяную компанию — «Башнефть» — он пришел в 2011 году, а в 2016 году уволился по соглашению сторон вслед за президентом Александром Корсиком, который ушел в отставку на следующий день после того, как контрольный пакет «Башнефти» купила «Роснефть».

Александр Шадрин. 2004 год (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

В апреле «Росгеологию» возглавил замминистра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков. Его предшественник Роман Панов уволился 21 марта. Свой уход он связал с «плановой ротацией кадров», но его увольнению предшествовал скандал в госхолдинге, связанный с его заместителем Русланом Горрингом. Горринга уволили за нарушение этического кодекса компании после появления в интернете видеозаписи со стримингового сервиса Twitch. На видео Горринг с использованием нецензурной лексики рассказывал о сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации и угрожал другим игрокам.

При прежнем гендиректоре «Росгеологии» Романе Панове связи с общественностью в «Росгеологии» курировал Антон Сергеев. Он возглавляет коммуникационное агентство «РГ-Информ», структуру «Росгеологии», отмечает собеседник РБК. Сергеев сказал РБК, что он находится в отпуске до середины июля, и остается главой «РГ-Информа».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: ЮКОС, «Башнефть», пресс-секретарь, кадровые назначения
Материалы по теме
Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка
Финансы
В совет директоров «Росгеологии» войдет главный геолог «Роснефти»
Бизнес
Экс-глава Алтая устроился на работу в «Росгеологию»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter