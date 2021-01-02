Глава МИД Китая оценил отношения с Россией

В 2020 году китайско-российские отношения выдержали «испытание пандемией» и беспрецедентными глобальными изменениями и достигли «исторического максимума во всех отношениях», заявил глава МИД Китая Ван И в интервью агентству Xinhua.

Ван И напомнил, что Россия и Китай тесно сотрудничают в области разработки вакцин и лекарств от коронавируса, содействуют в восстановлении экономики и функционирования производственных цепочек и цепей поставок.

Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что 2021 год имеет особое значение для отношений России и Китая, поскольку страны вступят в новый этап развития.

Так, Москва и Пекин будут расширять и углублять сотрудничество «с более высокой отправной точки», поддерживать стратегическую стабильность и стимулировать глобальное восстановление после пандемии.