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Самая пожилая жительница планеты отпраздновала 118-летие

Канэ Танака
Канэ Танака (Фото: Kyodo / Reuters)

Самая пожилая жительница планеты японка Канэ Танака отпраздновала свое 118-летие. Об этом сообщает телеканал NHK.

Танака родилась 2 января 1903 года. С 2018-го женщина носит звание старейшего жителя Земли. В минувшем сентябре она побила рекорд продолжительности жизни в Японии.

Сейчас японка живет в доме престарелых в Фукуоке. С начала пандемии она редко видела свою семью, но пребывает в хорошем настроении, регулярно ест и занимается гимнастикой, отметил телеканал.

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Канэ Танака

Танака любит шоколад и газированные напитки, решает вычислительные задачи на умножение и деление и говорит, что ее цель — «хорошо прожить до 120 лет».

Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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