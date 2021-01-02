Самая пожилая жительница планеты отпраздновала 118-летие

Канэ Танака (Фото: Kyodo / Reuters)

Самая пожилая жительница планеты японка Канэ Танака отпраздновала свое 118-летие. Об этом сообщает телеканал NHK.

Танака родилась 2 января 1903 года. С 2018-го женщина носит звание старейшего жителя Земли. В минувшем сентябре она побила рекорд продолжительности жизни в Японии.

Сейчас японка живет в доме престарелых в Фукуоке. С начала пандемии она редко видела свою семью, но пребывает в хорошем настроении, регулярно ест и занимается гимнастикой, отметил телеканал.

Танака любит шоколад и газированные напитки, решает вычислительные задачи на умножение и деление и говорит, что ее цель — «хорошо прожить до 120 лет».