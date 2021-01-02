Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии

Пенсионный фонд начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размене их будущей пенсии, сообщили «Российской газете» в Минтруде. Они будут приходить через портал госуслуг раз в три года.

В уведомлениях будут содержаться данные о полученных отчислениях, размере пенсии по старости, а также о сроках и условиях ее получения. Помимо этого ПФР будет указывать параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

По словам замминистра труда — статс-секретаря Андрея Пудова, «такие уведомления помогут людям понять свои перспективы». Они смогут оценить, какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов.

Как пояснили в Минтруде, возраст 45 лет выбран потому, что у граждан как правило накоплен пенсионный капитал, также люди начинают задумываться о том, как обеспечивать себя в дальнейшем. Вместе с тем, заявило ведомство, они могут принять меры для повышения пенсии, если ее размер не устраивает.