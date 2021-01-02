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Политика ,  
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Трамп раскритиковал преодолевший вето по оборонному бюджету сенат

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter отреагировал на решение сената, который одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето главы государства.

«Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Ничтожно!!!» — написал он.

Статья 230 закона об этике в сфере коммуникаций позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По мнению американского лидера, она угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране.

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Дональд Трамп

Претензии президента вызвали и другие положения законопроекта, в том числе пункты о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. 23 декабря он отказался подписать проект бюджета, назвав документ «подарком России и Китаю».

Тем не менее, палата представителей, а затем и сенат поддержали проект оборонного бюджета. Среди прочего он предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

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