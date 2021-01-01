Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа, следует из данных на сайте палаты. Проект предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Ранее Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета,назвав его «подарком Китаю и России». Президент отмечал, что документ не включает «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности».

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