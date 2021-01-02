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Мягков выступил против ежегодного показа «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», заявил в интервью «Комсомольской правде — Санкт-Петербург», что ленту не стоит показывать по федеральным каналам на каждый Новый год.

Мягков заявил, что не может назвать эту картину своей любимой. «Каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым», — пояснил он. Актер признал при этом, что у зрителей может быть другое мнение.

Мягков отметил также, что изначально картину хотели запретить, сам он счел это «большой глупостью и идиотизмом».

Россияне назвали самые раздражающие факторы в новогоднюю ночь
Общество
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые был показан в 1976 году. Картина является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». Аудиторию первого показа оценили в 100 млн зрителей, и спустя месяц картину повторили по просьбам зрителей.

В конце декабря сервис по поиску работы SuperJob провел опрос чтобы выяснить, какие факторы больше всего раздражают россиян в новогоднюю ночь. Респонденты назвали шум от петард, трансляцию «Голубых огоньков», «которые не меняются уже лет 30», а также то, что "по всем телеканалам демонстрируется Женя Лукашин".

Андрей Мягков «Ирония судьбы» фильм Новый год
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