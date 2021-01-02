Мягков выступил против ежегодного показа «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», заявил в интервью «Комсомольской правде — Санкт-Петербург», что ленту не стоит показывать по федеральным каналам на каждый Новый год.

Мягков заявил, что не может назвать эту картину своей любимой. «Каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым», — пояснил он. Актер признал при этом, что у зрителей может быть другое мнение.

Мягков отметил также, что изначально картину хотели запретить, сам он счел это «большой глупостью и идиотизмом».

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые был показан в 1976 году. Картина является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…». Аудиторию первого показа оценили в 100 млн зрителей, и спустя месяц картину повторили по просьбам зрителей.