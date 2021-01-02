Глава Крыма предупредил Украину о потере нескольких областей

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что из состава Украины могут выйти юго-восточные области. Свое мнение он выразил на странице «Вконтакте», комментируя прошедшее в Киеве и других украинских городах шествие в честь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины», — написал он. По словам Аксенова, «здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке», поэтому потеря Украиной ряда других областей неизбежна. Глава Крыма убежден, что Киев делает все возможное, «чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым».

Шествие в честь Бандеры он назвал «нацистским шабашем» и раскритиковал участников за несоблюдение мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

Акция в честь 112-летия со дня рождения Бандеры прошла в Киеве 1 января, по разным оценкам СМИ, в ней приняли участие от 1 тыс. до 2 тыс. человек. В полиции заявили, что каких-либо нарушений не было зафиксировано.