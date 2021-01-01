Бурджанадзе заявила об обиде Грузии на Россию

Нино Бурджанадзе (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

У Грузии есть обида на Россию, а некоторые политики к тому же хотят переложить на Москву ответственность за все проблемы. Об этом рассказала в интервью «Коммерсанту» экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», — сказала Бурджанадзе.

По ее словам, этому способствовала политика партии «Национальное движение» и ее основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а сейчас власти Грузии стремятся придерживаться этого курса.

Экс-спикер отметила, что для дискредитации какого-либо политика в Грузии «нужно назвать его прорусским». По словам Бурджанадзе, в отношении нее такая тактика сработала и многие сторонники от нее отвернулись. При этом она отметила, что пошла на этот риск, так как считает, что Грузия должна разговаривать с Россией, чтобы решить свои проблемы.