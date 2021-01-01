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Политика ,  
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Бурджанадзе заявила об обиде Грузии на Россию

Нино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

У Грузии есть обида на Россию, а некоторые политики к тому же хотят переложить на Москву ответственность за все проблемы. Об этом рассказала в интервью «Коммерсанту» экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», — сказала Бурджанадзе.

По ее словам, этому способствовала политика партии «Национальное движение» и ее основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а сейчас власти Грузии стремятся придерживаться этого курса.

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Экс-спикер отметила, что для дискредитации какого-либо политика в Грузии «нужно назвать его прорусским». По словам Бурджанадзе, в отношении нее такая тактика сработала и многие сторонники от нее отвернулись. При этом она отметила, что пошла на этот риск, так как считает, что Грузия должна разговаривать с Россией, чтобы решить свои проблемы.

Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года, с восьмидневной грузино-южноосетинской войны. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию. В ответ на это Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных из региона. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Нино Бурджанадзе с 2001 по 2008 год занимала должность председателя парламента Грузии. В 2013 году она участвовала в президентских выборах, на которых набрала чуть больше 10% голосов и заняла третье место.

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Также Бурджанадзе возглавляет партию «Единая Грузия», которая в том числе выступает за более тесные связи с Россией при сохранении и расширении многих нынешних экономических и социальных реформ. На состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборах «Единая Грузия» не прошла барьер, набрав 0,85% голосов.

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