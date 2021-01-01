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На Сахалине мужчина угрожал взорвать автобус

На Сахалине пассажир пригородного рейса захватил автобус и грожал его взорвать вместе с пассажирами. Об этом сообщает издание «Аств» со ссылкой на оперативные службы. О захвате автобуса также пишет Sakhalin.info.

По информации СМИ, инцидент произошел днем по местному времени 31 декабря в Южно-Сахалинске. Нетрезвый мужчина начал кричать и угрожать, что взорвет автобус.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой помощи, городского, Росгвардии, ДПС и пожарные. В салоне автобуса находилось более 20 пассажиров и водитель, которых эвакуировали.

Дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов, взрывных устройств при нем не обнаружили.

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В июле 2020 года в украинском городе Луцк вооруженный уроженец Оренбургской области Максим Кривош захватил в заложники пассажиров автобуса. Он выдвинул требования, связанные с охраной природы. На протяжении нескольких часов Кривош не позволял передавать заложникам еду и воду.

Террорист бросал из окон автобуса взрывпакеты и стрелял из огнестрельного оружия. В итоге его обезвредили в ходе штурма, никто из заложников не пострадал.

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