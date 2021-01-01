В Афинах у здания полиции взорвалась самодельная бомба

За полтора часа до наступления Нового года 31 декабря в Афинах произошел взрыв около здания полиции. Об этом сообщает греческое издание Nea.

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени (23:30 мск) в районе Кипсели на площади около здания муниципального отдела полиции. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.

Издание сообщает, что источником взрыва, скорее всего, стали газовые баллончики. В результате незначительно пострадал фасад здания, у него треснули стекла, отвалилась штукатурка. О пострадавших информации не поступало.

25 декабря крупный взрыв, повредивший десятки зданий и автомобилей, прогремел в американском городе Нэшвилл, штат Теннеси. Взорвался дом на колесах, припаркованный у офиса телекоммуникационной компании AT&T. На протяжении четверти часа из фургона по громкой связи доносились звучали предупреждения о предстоящем взрыве. В результате инцидента пострадали три человека.