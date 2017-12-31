В Южно-Сахалинске под музыку в новогоднюю ночь сгорела главная елка

Главная елка Южно-Сахалинска сгорела во время празднования Нового года. По предварительным сведениями, причиной пожара стал неудачно запущенный фейерверк. Пострадавших нет

Фото: @1kg200g22 (instagram.com/1kg200g22)

В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная праздничная ель всего острова, сообщают пользователи в соцсетях. Дерево стояло в центре площади Ленина.

По данным издания Sakhalin.info, елка сгорела полностью. По неподтвержденным данным, причиной пожара стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Сотни людей, собравшихся в центре площади для празднования Нового года, наблюдали за пожаром. «И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка», — сообщает издание.

https://www.instagram.com/p/BdXx-mggH5i/?taken-at=499670056

https://www.instagram.com/p/BdXvbEvAP0D/?taken-at=499670056

На сайте администрации Южно-Сахалинска появилось сообщение о том, что по поручению мэра создана рабочая группа по проведению служебного расследования и установления виновных лиц. ​«По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются», — говорится в сообщении.