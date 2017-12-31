В Южно-Сахалинске под музыку в новогоднюю ночь сгорела главная елка

В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная праздничная ель всего острова, сообщают пользователи в соцсетях. Дерево стояло в центре площади Ленина.
По данным издания Sakhalin.info, елка сгорела полностью. По неподтвержденным данным, причиной пожара стал неаккуратно запущенный фейерверк.
Сотни людей, собравшихся в центре площади для празднования Нового года, наблюдали за пожаром. «И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка», — сообщает издание.
На сайте администрации Южно-Сахалинска появилось сообщение о том, что по поручению мэра создана рабочая группа по проведению служебного расследования и установления виновных лиц. «По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются», — говорится в сообщении.