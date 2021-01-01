Минтруд оценил размер прожиточного минимума в 2020 году

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Министерство труда и социальной защиты России рассчитало размер прожиточного минимума за 2020 год для различных категорий граждан. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 301 руб. Для трудоспособного населения величина этого показателя — 12 223 руб., для пенсионеров — 9 299 руб., для детей — 11 203 руб.

Данный размер прожиточного минимума был определен на основе цен на товары, включенные в состав потребительской корзины, по итогам 11 месяцев 2020 года, пояснили в ведомстве.

В ведомстве также объяснили, что прожиточный минимум в 2020 году складывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума. В 2021 году он устанавливается сразу на год. Теперь его размер будет определяться как соотношение с медианным среднедушевым доходом, тогда как прежде он определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину.

Согласно расчетам Минтруда, в следующем году прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 руб., для трудоспособного населения — 12 702 руб., для детей — 11 303 руб., для пенсионеров — 10 022 руб.