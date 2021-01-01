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Умер звезда фильмов про Анжелику Робер Оссейн

Робер Оссейн
Робер Оссейн (Фото: Regis Duvignau / Reuters)

Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление семьи актера.

Супруга Оссейна, актриса Кэндис Пату, сообщила, что он умер утром 31 декабря в больнице из-за проблем, связанных с дыханием. Туда актера поместили после того, как он заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне, 30 декабря, ему исполнилось 93 года.

Робер Оссейн родился 30 декабря 1927 года в Париже в семье эмигрантов из России: композитора и скрипача Андре Оссейна (настоящие имя и фамилия — Аминулла Гусейнов. — РБК) и актрисы Анны Миневской. Отец, по национальности азербайджанец, жил в Самарканде. В 1922 году переехал в Германию. Мать, имевшая еврейские корни, родилась в Бессарабии (ныне входит в состав Украины и Молдавии. — РБК). После 1917 года ее семья эмигрировала в Германию. После свадьбы в 1927 году они переехали в Париж.

С 1943 года Оссейн занимался в студии при парижском театре «Старая голубятня» под руководством Татьяны Балашовой. С 1940-х выступал как театральный актер и режиссер. В театрах Парижа поставил множество спектаклей. Кроме того, он исполнил роли в таких картинах, как «Приговор», «Гром небесный», «Анжелика и король», «Музыка», «Неукротимая Анжелика», «Жизнь, любовь, смерть», «Дон Жуан 73» (другое название — «А если бы Дон Жуан был женщиной...». — РБК), «Мнимый тупик», «Убийца», «Одни и другие», «Профессионал», «Дети хаоса», «Салон красоты «Венера», «Пропавшая в Довиле», «Человек и его собака», «Мираж», и многих других.

Режиссерский дебют в кино состоялся в 1956 году, когда в свет вышла картина под названием «Негодяи попадут в ад». Оссейн стал автором сценария и исполнил главную роль. Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге «Анжелика — маркиза ангелов».

В общей сложности Оссейн снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении. Он был удостоен звания командора ордена Почетного легиона. Помимо прочего Оссейн с детства хорошо говорил по-русски.

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