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Мишустин пожелал россиянам мирный и успешный год

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом и Рождеством. Обращение премьера размещено на сайте правительства.

Предстоящие праздники Мишустин назвал «самыми главными и любимыми».

«Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья», — отметил премьер-министр.

В своем поздравлении глава правительства добавил, что впереди россиян ждет время новых дел, интересных проектов и достижений.

«Скоро 2021 год вступит в свои права. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным», — обратился глава правительства.

По словам Мишустина, в эти дни россиян объединяют ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов.

Премьер-министр добавил, что уходящий год был непростым, однако он «дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности».

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Ранее россиян с наступающим Новым годом с борта Международной космической станции (МКС) поздравили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Они пожелали согражданам быть здоровыми и внимательными друг к другу. 

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