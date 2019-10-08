ФБР назвало «самого продуктивного» убийцу в истории США

Серийный убийца Сэмюэль Литтл, признавшийся в 93 совершенных преступлениях, стал «самым продуктивным» в истории США по версии Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Почти сотню убийств мужчина, которому в этом году исполнилось 79 лет, совершил с 1970 по 2005 год. Большинство его жертв были женщинами. К настоящему времени ФБР смогло подтвердить причастность Литтла к 50 убийствам. Сотрудники ведомства считают, что его признания в остальных 43 преступлениях «заслуживают доверия».

В 2012 году Литтл был арестован, в 2014 году его осудили за убийство трех женщин, которые скончались от избиений и удушения, приговорив к пожизненному заключению.

«Несмотря на то что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы — закрывать все возможные дела», — отметила криминалист Кристи Палаццоло.