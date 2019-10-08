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ФБР назвало «самого продуктивного» убийцу в истории США

Серийный убийца Сэмюэль Литтл, признавшийся в 93 совершенных преступлениях, стал «самым продуктивным» в истории США по версии Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Почти сотню убийств мужчина, которому в этом году исполнилось 79 лет, совершил с 1970 по 2005 год. Большинство его жертв были женщинами. К настоящему времени ФБР смогло подтвердить причастность Литтла к 50 убийствам. Сотрудники ведомства считают, что его признания в остальных 43 преступлениях «заслуживают доверия».

В 2012 году Литтл был арестован, в 2014 году его осудили за убийство трех женщин, которые скончались от избиений и удушения, приговорив к пожизненному заключению.

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«Несмотря на то что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы — закрывать все возможные дела», — отметила криминалист Кристи Палаццоло.

ФБР призвало общественность помочь в расследовании еще не раскрытых убийств Литтла, в совершении которых он тем не менее признался. Ведомство опубликовало рисунки Литтла, на которых он изобразил своих жертв. Агенты ведомства надеются отыскать тех, кто мог бы найти среди этих портретов своих знакомых.

Теги: США, ФБР, серийный убийца
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