В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

В жилом доме в поселке Агинское Саянского района Красноярского края произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

К ликвидации происшествия были привлечены 22 человека и семь единиц техники. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что в результате пожара погибли четыре человека. «По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре человека», — сообщили спасатели.

Ранее, 27 декабря, при пожаре в частном доме умер ребенок 2020 года рождения. Еще трое детей пострадали и попали в больницу. По предварительным данным, они жили вместе с матерью, которая ушла в магазин и оставила маленьких одних.

