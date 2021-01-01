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Общество ,  
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В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

В жилом доме в поселке Агинское Саянского района Красноярского края произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

К ликвидации происшествия были привлечены 22 человека и семь единиц техники. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что в результате пожара погибли четыре человека. «По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре человека», — сообщили спасатели.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Хакасия

Ранее, 27 декабря, при пожаре в частном доме умер ребенок 2020 года рождения. Еще трое детей пострадали и попали в больницу. По предварительным данным, они жили вместе с матерью, которая ушла в магазин и оставила маленьких одних.
 

пожар Красноярский край МЧС
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