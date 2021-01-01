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На ферме в Хакасии после пожара нашли тела трех человек

Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия
Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия

В Хакасии на территории крестьянско-фермерского хозяйства недалеко от города Сорска загорелся жилой дом. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

«На месте пожара огнеборцы обнаружили трех погибших, их личности устанавливаются», — уточняется в сообщении.

В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок
Общество
Фото:ГУ МЧС по Омской области

К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем и частично обрушился. Площадь пожара составляла 50 кв м. Возгорание обнаружили достаточно поздно, что способствовало его распространению.

Как отмечает МЧС, владелец здания находился на месте происшествия, о том, что он пострадал, не сообщается.

Причину пожара и обстоятельства гибели людей выясняют следственные органы.

В Омске при пожаре в частном доме вечером 27 декабря по местному времени погиб ребенок 2020 года рождения. Еще трое детей пострадали и попали в больницу. По предварительным данным, они жили вместе с матерью, которая ушла в магазин и оставила маленьких одних.

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