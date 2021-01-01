На ферме в Хакасии после пожара нашли тела трех человек

Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия

В Хакасии на территории крестьянско-фермерского хозяйства недалеко от города Сорска загорелся жилой дом. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

«На месте пожара огнеборцы обнаружили трех погибших, их личности устанавливаются», — уточняется в сообщении.

К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем и частично обрушился. Площадь пожара составляла 50 кв м. Возгорание обнаружили достаточно поздно, что способствовало его распространению.

Как отмечает МЧС, владелец здания находился на месте происшествия, о том, что он пострадал, не сообщается.