При атаке в аэропорту Йемена погибли три сотрудника Красного креста

В результате минометной атаки на аэропорт в Адене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.

Изначально в комитете сообщали о смерти двух человек. Еще один оставался в числе без вести пропавших. Позднее подтвердилась смерть третьего сотрудника. «С большим сожалением мы можем подтвердить, что третий коллега также погиб в результате сегодняшнего взрыва в аэропорту Адена», — говорится в сообщении организации.

Атака на аэропорт произошла днем 30 декабря в то время, когда в аэропорт прибыли члены нового правительства. Снаряды прогремели в тот момент, когда министры находились еще в самолете. В результате взрывов погибло порядка 26 человек, еще 50 были ранены.

После происшествия всех членов кабинета министров под усиленной охраной перевезли в президентский дворец «Эль-Маашик». Позднее Reuters со ссылкой на местных жителей передавал, что еще один взрыв прогремел у дворца, когда министры уже находились в здании.