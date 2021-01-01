Общество , 30 дек, 19:31
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При атаке на аэропорт в Йемене погибли 26 человек
Во время минометной атаки на аэропорт в Адене погибли 26 человек, более 50 получили ранения. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена.
В ведомстве уточнили, что среди погибших был представитель Красного Креста.
Аэропорт Адена обстреляли из минометов днем 30 декабря. Одновременно с прилетом членов нового правительства в аэропорту разорвались три минометных снаряда. При этом никто из министров не пострадал, так как в момент взрыва они еще находились в самолете далеко от места происшествия.
После инцидента всех членов кабмина под усиленной охраной перевезли в президентский дворец «Эль-Маашик». Позднее агентство Reuters со ссылкой на местных жителей сообщило, что еще один взрыв прогремел у дворца, когда министры уже находились там. Информации о пострадавших нет.