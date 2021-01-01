Аэропорт в Йемене обстреляли из минометов в момент прилета правительства

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В аэропорту города Адена в Йемене одновременно с прилетом членов нового правительства разорвались три минометных снаряда. Об этом сообщает Al Arabiya.

По словам журналиста, множество людей погибли и получили ранения. При этом из членов правительства никто не пострадал, так как в момент атаки они еще находились в самолете на удалении от места разрыва снарядов. Под усиленной охраной министров перевезли в президентский дворец «Эль-Маашик».

Источники Al Arabiya рассказали, что снаряды упали в зал прилета. При этом корреспондент телеканала Sky News Arabia утверждает, что одна из мин упала на взлетно-посадочную полосу.

Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета согласились создать новое правительство в июле 2020 года. Таким образом, Йемен поддержал инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта и перехода в режим прекращения огня. В середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика оно было сформировано. 26 декабря новое правительство присягнуло президенту Абд Раббо Мансуру Хади.