С 2021 года в четырех регионах ужесточат контроль за оборотом древесины

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В России с 1 января по 30 июня 2021 года пройдет эксперимент по обороту древесины через единую информационную систему ЛесЕГАИС. Нововведение будет реализовано в Архангельской, Иркутской, Вологодской и Тверской областях. Затем новые правила распространятся на все регионы страны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«Мы создаем в ЛесЕГАИС возможность проследить всю цепочку поставок древесины, уже готовы регламенты и методические рекомендации для участников эксперимента. «Следить» за древесиной будем на всех основных точках ее движения», — пояснила вице-премьер.

Сначала система будет фиксировать объем допустимой и фактической вырубки древесины на определенной территории. Затем на всех этапах перемещения будут создаваться сопроводительные документы. Если на каком-либо этапе система не получит соответствующее подтверждение, подписать отчеты по сделке будет невозможно, а значит, и реализовать древесину не удастся.

Абрамченко пояснила, что данный эксперимент направлен на реализацию поручения президента России Владимира Путина. 30 сентября на совещании с членами правительства глава государства заявил, что к началу 2022 года необходимо запретить нелегальный вывоз необработанной или грубо обработанной древесины из России. Тогда он подчеркнул, что необходимо поставить «жесткий заслон» бесконтрольному вывозу необработанной древесины и прекратить «гон контрабанды». По словам Абрамченко, в России ежегодно без ведома государства вырубается от 10 млн до 30 млн куб. м древесины.