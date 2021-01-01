Путин подписал закон об онлайн-обжаловании штрафов с дорожных камер

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет в электронном виде обжаловать дорожные штрафы, вынесенные без составления протокола по материалам специальных видео- или фотокамер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Жалобу можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда. Копия решения по жалобе на постановление может быть направлена автомобилисту через портал госуслуг в течение трех дней со дня вынесения указанного решения.

«Направление жалобы в суд в электронном виде возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме», — уточняется в документе.

Положения закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.