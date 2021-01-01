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Путин подписал закон об онлайн-обжаловании штрафов с дорожных камер

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет в электронном виде обжаловать дорожные штрафы, вынесенные без составления протокола по материалам специальных видео- или фотокамер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Жалобу можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда. Копия решения по жалобе на постановление может быть направлена автомобилисту через портал госуслуг в течение трех дней со дня вынесения указанного решения.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Направление жалобы в суд в электронном виде возможно при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме», — уточняется в документе.

Положения закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Сейчас, для того чтобы обжаловать штраф, водители должны в течение десяти суток обратиться в инстанцию, которая его выписала.

Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт и цифровое развитие, говорил, что на сайте госуслуг помимо обжалования штрафов за нарушение ПДД можно будет обращаться к операторам парковок, а также вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Для того, чтобы пользоваться новыми услугами, нужно дать согласие на получение электронных заказных писем.

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