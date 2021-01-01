Театры на Таганке получили общее руководство после почти 30 лет раскола

Ирина Апексимова станет новым директором театра, Наталья Альшевская, руководившая театром с 2014 года, останется в «Содружестве» в должности заведующей труппой

Ирина Апексимова (Фото: АГН «Москва»)

Пресс-служба депкульта Москвы сообщила о назначении директором театра Ирины Апексимовой. Таким образом, Апексимова будет руководить двумя театрами: «Содружеством актеров Таганки» и Театром на Таганке.

Как рассказала Апексимова, консолидация управления двумя театрами, которые задумывались создателем Таганки Юрием Любимовым как одно целое, позволит обеспечить более эффективное управление. «Таганка создавалась как единый театральный комплекс с двумя сценами. Но в силу известных причин театр оказался разделен. Тем не менее все эти годы он оставался единым объектом с общими коммуникациями и универсальными имущественными проблемами. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями», — поделилась словами Ирины Апексимовой пресс-служба Театра на Таганке.

Новый директор «Содружества» считает преждевременным вопрос о дальнейших планах, т.к. театральный сезон в разгаре, репертуар обоих театров утвержден на месяцы вперед.

Ирина Апексимова уверена, что «не нужно разбирать конфликты, которых уже нет, и разделять театр новыми стенами, которые давно не актуальны. Сегодня важно помнить о том, что Театр на Таганке создала команда великих людей - Юрий Любимов, Николай Губенко, Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Вениамин Смехов, Алла Демидова, Юрий Смирнов, Виталий Шаповалов».

Вопрос о судьбе «Содружества актеров Таганки» остро встал в начале сезона после смерти худрука театра Николая Губенко. Основатель и руководитель «Содружества актеров Таганки» умер 16 августа, и с тех пор место художественного руководителя остается свободным.