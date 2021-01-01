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Театры на Таганке получили общее руководство после почти 30 лет раскола

Ирина Апексимова станет новым директором театра, Наталья Альшевская, руководившая театром с 2014 года, останется в «Содружестве» в должности заведующей труппой
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова (Фото: АГН «Москва»)

Пресс-служба депкульта Москвы сообщила о назначении директором театра Ирины Апексимовой. Таким образом, Апексимова будет руководить двумя театрами: «Содружеством актеров Таганки» и Театром на Таганке.

Как рассказала Апексимова, консолидация управления двумя театрами, которые задумывались создателем Таганки Юрием Любимовым как одно целое, позволит обеспечить более эффективное управление. «Таганка создавалась как единый театральный комплекс с двумя сценами. Но в силу известных причин театр оказался разделен. Тем не менее все эти годы он оставался единым объектом с общими коммуникациями и универсальными имущественными проблемами. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями», — поделилась словами Ирины Апексимовой пресс-служба Театра на Таганке.

Новый директор «Содружества» считает преждевременным вопрос о дальнейших планах, т.к. театральный сезон в разгаре, репертуар обоих театров утвержден на месяцы вперед.

Ирина Апексимова уверена, что «не нужно разбирать конфликты, которых уже нет, и разделять театр новыми стенами, которые давно не актуальны. Сегодня важно помнить о том, что Театр на Таганке создала команда великих людей - Юрий Любимов, Николай Губенко, Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Вениамин Смехов, Алла Демидова, Юрий Смирнов, Виталий Шаповалов».

Вопрос о судьбе «Содружества актеров Таганки» остро встал в начале сезона после смерти худрука театра Николая Губенко. Основатель и руководитель «Содружества актеров Таганки» умер 16 августа, и с тех пор место художественного руководителя остается свободным.

Актриса Ирина Апексимова была назначена директором Театра на Таганке в марте 2015 года. До этого занимала должность директора Театра Романа Виктюка в течение трех лет. В обоих театрах при директоре Апексимовой были проведены масштабные ремонтные работы.

Строительство здания, которое заняло впоследствии «Содружество», началось в 1972 году и должно было стать новой сценой Театра на Таганке. Однако в 1992 году после острого конфликта внутри труппы Таганка разделилась на Театр на Таганке под руководством Юрия Любимова и «Содружество актеров Таганки» во главе с Николаем Губенко. После многочисленных судов по разделению площадок Театр на Таганке остался в старом здании 1911 года, а «Содружество» расположилось в новом здании красного кирпича.

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В театр Виктюка назначили нового худрука
Общество
Денис Азаров

Автор
Анна Шишкина
театр Театр на Таганке Апексимова назначение Юрий Любимов
РБК
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