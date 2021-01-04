Врачи дали рекомендации из-за выпадения волос после COVID-19

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Выпадение волос на фоне коронавируса происходит по причине высокой интоксикации и различных метаболических нарушений, как во время любых инфекций, сопровождающихся высокой температурой. Об этом РБК рассказала врач-дерматолог, трихолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова.

«Ожидать выпадения волос необходимо после перенесенной коронавирусной инфекции где-то месяца через три. Это реактивный процесс, который предупредить невозможно. Желательно проконсультироваться у специалиста, чтобы определить реальную причину, почему начали выпадать волосы», — считает она.

По словам Петросовой, необходимо сохранять спокойствие в этой ситуации и понимать, что, несмотря на обильное выпадение волос, человек не облысеет. «Волосы восстановятся, это займет несколько месяцев. В этой ситуации обычно теряется объем, в первую очередь уходят длинные волосы, но на их месте вырастут новые», — сказала врач.

«Первое, что реагирует на стресс и токсины, — это быстро делящиеся клетки, которыми являются ткани волосяных фолликул. Этому нельзя противодействовать, просто надо лечить вирус, а волосы восстановятся потом», — также отметила в разговоре с РБК врач-дерматолог, трихолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова.