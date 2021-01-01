Защита Цуркан обжалует приговор по делу о шпионаже

Карина Цуркан (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Сторона защиты намерена обжаловать приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, которую приговорили к 15 годам колонии, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов.

«Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет», — сказал Павлов «РИА Новости».

29 декабря Мосгорсуд приговорил бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже. Со всеми выводами следствия сторона защиты была не согласна.

В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году завербовал полковник молдавских спецслужб Александр Попеску. После этого она якобы негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности, у нее был псевдоним Карла. По мнению следствия, она, например, имела отношение к передаче сведений о поставках электричества на Украину. Причем информацию она якобы получила от замглавы Минэнерго России Вячеслава Кравченко.