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Защита Цуркан обжалует приговор по делу о шпионаже

Карина Цуркан
Карина Цуркан (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Сторона защиты намерена обжаловать приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, которую приговорили к 15 годам колонии, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов.

«Мы не ждем предложений по обмену, некому их сформулировать для нас. Карина работала на Россию, в российской компании, иностранных покровителей у нее нет», — сказал Павлов «РИА Новости».

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29 декабря Мосгорсуд приговорил бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже. Со всеми выводами следствия сторона защиты была не согласна.

В окончательном обвинении утверждалось, что Цуркан в 2004 году завербовал полковник молдавских спецслужб Александр Попеску. После этого она якобы негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности, у нее был псевдоним Карла. По мнению следствия, она, например, имела отношение к передаче сведений о поставках электричества на Украину. Причем информацию она якобы получила от замглавы Минэнерго России Вячеслава Кравченко.

Полученные данные передавались иностранной спецслужбе посредством закрытого канала связи и в дальнейшем поступала в органы НАТО, считают в ФСБ. По утверждению обвинения, за все время работы бывший топ-менеджер «Интер РАО» получала вознаграждение в крупном размере. При этом, как отмечал адвокат Павлов, сумму этого вознаграждения Следственное управление ФСБ не уточняло.

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Ранее в интервью РБК Цуркан говорила, что в ее деле речь шла о передаче молдавским спецслужбам информации по трем темам: о поставках газа в Молдавию, электроэнергии в Крым и о поставках электроэнергии еще на одну из территорий, которую Цуркан тогда не назвала. К моменту окончательного обвинения темы Молдавии и Крыма «чудесным образом исчезли из дела, поскольку эксперты из особого отдела Минэнерго признали их несекретными», говорил РБК Павлов.

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