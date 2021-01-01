В Кремле прокомментировали слова Жириновского о преемниках Путина

Владимир Жириновский (Фото: duma.gov.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных преемниках Владимира Путина являются рассуждениями, которые ничем не подкреплены.

«Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне Российской Федерации и в политологических, и в иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что Жириновский обладает богатейшим политическим опытом. «Наверное, его рейтинги на этом опыте и основываются», — отметил Песков.

На прошлой неделе лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «России 1» сказал, что преемниками Путина на посту президента России могут стать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«А придет другой, кого вся страна ждет 34 года», — добавил Жириновский, уточнив, что он имеет в виду себя.