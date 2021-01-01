Россельхознадзор допустил запрет на поставки помидоров из Марокко

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия может ввести запрет на поставки помидоров из Марокко из-за распространения вируса мозаики пепино. Об этом в интервью агентству ТАСС сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Вирус поражает все пасленовые культуры, то есть и помидоры, и перец, и картошку, поэтому мы с Марокко находимся в постоянной работе. Например, мы предлагаем представителям этой страны работать по принципу регионализации, то есть предоставить информацию о том, какие регионы являются чистыми от вируса, а какие — нет. Пока они этого не сделали, и если ситуация будет ухудшаться и дальше, то мы будем вынуждены ввести запрет», — отметил Данкверт.

Он также добавил, что с конца октября уже введено ограничение на поставки сельскохозяйственной продукции из Марокко. Та мера, по словам Данкверта, касается ввоза «марокканских помидоров в сопровождении реэкспортных документов национальных организаций по карантину и защите растений Нидерландов, Бельгии и Франции».

14 декабря Россельхознадзор запретил ввоз помидоров и перцев, выращенных в Армавирской области Армении. Причиной этого также стал вирус мозаики пепино. В ведомстве уточняли, что этот вирус наносит существенный вред производству томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых. Он может быстро распространиться по территории России и нанести значительный ущерб овощеводству.

Ранее Россельхознадзор запретил с 10 декабря импорт азербайджанских томатов и яблок. В них обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.